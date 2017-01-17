註銷外勞逃跑紀錄動輒數月 勞團盼修法
台灣國際勞工協會今天表示，目前法規規定雇主通報外籍移工逃跑只需3天，但要註銷逃跑紀錄卻動輒好幾個月，盼勞動部可以修法改善。
日前有一名漁工J去年因為雇主強迫遣返，因此尋求台灣國際勞工協會協助，雇主也在民國105年8月15日通報逃跑。而協會依法通報勞工局、安置、開協調會及完成勞資爭議處理後，即使雇主願意撤逃跑，Ｊ也曾經在8月12日打1955申訴，但勞動部仍堅持J應該要提出8月15日至8月17日間的「並未失聯的證明」，否則無法撤銷逃跑紀錄。
台灣國際勞工協會說，除此之外還有職災勞工F正在跟雇主打職業災害官司，但雇主卻通報F是逃跑外勞並報警請警察到公司宿舍逮捕F，到目前為主F也無法撤銷逃跑紀錄。
台灣國際勞工協會表示，依照目前法令，雇主僅需以書面向相關單位通報，移工就會有逃跑紀錄，有逃跑紀錄的外勞一旦被警察抓到就是送進收容所，相關的勞資爭議就無法處理。
至於要如何撤銷逃跑外勞，台灣國際勞工協會表示，除了需要雇主主動撤銷外，還要經過少則數10天，或長達數月的調查跟公文往返，讓移工在這段期間內無法工作。台灣國際勞工協會要求勞動部應該要面對爭議，修改就業服務法第56條規定，鬆開綁住移工的緊箍咒。
對此，勞動部則回應，根據目前法令雇主如果謊報外勞逃跑，可依刑法移送地檢署或依就服法裁罰新台幣30萬元至150萬元。
勞動部說，有關勞團的修法要求，會儘快召開修法說明會。1060117
(中央社)
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