傳香港前財政司長曾俊華將參選特首

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據港媒信報今（17日）報導，甫獲中央批准請辭不久的香港前財政司司長曾俊華，傳將在週四宣布參選香港特首。若其參選，將成為香港前政務司長林鄭月娥最大競爭對手。

報導稱，曾俊華的主要競選團隊成員，包括前高官黎高穎怡、李淑儀、一同請辭的政治助理羅永聰，以及前新聞秘書王永傑等。

據了解，曾俊華自2007年7月起擔任財政司司長近10年，為在任最久的財政司司長，並於去年12月請辭財政司司長，當時外界即預測他將投入特首選舉。

曾俊華曾擔任香港駐倫敦經濟貿易辦事處處長、海關關長、工商及科技局局長、特首辦公室主任以及財政司司長等要職，學經歷完整。

(工商)