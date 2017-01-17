十二座生態公園 提供多元物種實地觀察點

為了讓台北市公園綠地水泥設施減量，同時適度降度人為干擾，北市府接受公民團體建言，打造12座生態化公園，希望都市公園也能呈現多樣豐富的生態物種，成為與市民接觸的第一線大自然生態教室。主要支援的荒野保護協會志工表示，以榮星公園為例，在志工努力下生態化，已不時可見到白腹秧雞、鳳頭蒼鷹等食物鍊頂端的物種，意味著當地生態完整，也提供市民難得觀賞機會。

台北市長柯文哲在生態化公園啟動儀式中指出，過去公園多以景觀、遊憩、休閒等需求為主，但隨時代進步，城市需要有生態保育概念與做法，才能從根本改善市民的生活環境。讓台北成為海綿城市，也看到公園、學校普設設雨撲滿，這是很好的方向。

工務局公園處發表12區生態公園，除大同區和中正區外，其他行政區至少都有設置1座生態公園。公園處長黃立遠表示，生態化公園核心觀念就是減少水泥設施、減少人為干擾；但並非整座公園都納入，而是發掘蛋黃區的一隅，盡可能維持原生態、原物種，因此不是「加法」增建設施的概念，而是「減法」做到不破壞原始生態。

今日揭幕式所在的木柵公園，生態化過程在文山社大的志工大力協助下完成。園內萃湖已成為國內最佳的螢火蟲復育園地之一，2015年志工趁著施工中萃湖水位降低時，一併打造原生物種庇護所；專家建議，螢火蟲出沒季節民眾帶著包覆手電筒，可親近這些復育成功的大自然嬌客。

荒野保護協會則認養富陽生態公園，除了營造、維護樹蛙棲息空間之外，也投入榮星公園生態水池復育；志工很興奮地說，白腹秧雞、紅冠水雞、遠東樹鶯、鳳頭蒼鷹等，都已在榮星公園現蹤。

(中時)