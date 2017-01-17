擦玻璃踩破遮光罩 高職生2樓墜地送醫

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高職生踩破遮光罩墜地。（楊明峰翻攝）

事發現場殘留血跡。（楊明峰翻攝）

南桃園一所職校邱姓3年級男學生17日下午1時許擦玻璃時，手上報紙掉落遮光罩，他下意識踩上去撿拾時，不慎踩破遮光罩掉落地面，從2樓高墜樓，造成腳挫傷、臉部擦傷、牙齒受傷等，警消獲報趕緊將他送往平鎮區壢新醫院急救，初判無生命危險，正檢查有無腦出血。

(中時)