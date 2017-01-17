朱立倫證實 吳敦義曾被徵詢選2016總統
前副總統吳敦義昨（16日）在接受廣播節目訪問時爆料，新北市長朱立倫在擔任黨主席時，曾徵詢他是否參選2016總統。當時他表示自己不能選，是因為擔任馬英九總統的副手，若去選一定只能選正的，那就減少了黨主席運用的靈活性。
今（17日）天朱立倫受訪時說，其實兩年前，當時國民黨要辦初選以前，我有多次去拜會吳副總統，希望他能夠出來參選，當然除了吳副總統以外，我也拜會了國民黨多位的資深的前輩，那我們總是當時就是希望大家都能夠出來為國民黨效力，都有這樣子的一個情況。
另外，對此次國民黨黨主席選舉白熱化，是否擔心選後造成黨的分裂？朱立倫說，黨內民主化是個好事，尤其是在目前國民黨最困難的時候，願意出來承擔，這對黨是正面的。但可以有競爭，絕對不能鬥爭，大家的共同目標就是黨要更好，然後讓國民黨跟民意更接近，這是我們的目標。
(中時)
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