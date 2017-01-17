AV女優當松本潤小三被罵翻 神隱3星期現蹤
AV女優葵司去年底被週刊直擊數度赴松本潤住處幽會，疑似介入松本潤、井上真央11年情。慘遭松本潤粉絲罵翻的她，一度停止更新推特（Twitter）近3星期，徹底神隱，直到今(17日)才再次於推特發文，表示自今日開始重新出發。
葵司捲入「松本潤小三」疑雲，早前更因為安全為由，取消本月29號舉辦的握手會。而她神隱至今近3星期，今日終於再次發聲，於推特宣布開始活動，「去年讓大家擔心很抱歉，但是仍有你們支的持，真的真的很感謝，今年請多多指教。」
葵司隨後又PO出不少近照，還把昔日文章全部刪光，似要證明自己將在2017年再出發的決心。
(中時電子報)
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