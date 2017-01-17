強化衛戍 台北4憲兵單位T91步槍升級

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台北4個憲兵單位的T91步槍升級，憲兵指揮部表示，這是為了強化台北衛戍作戰區應急致變能力，與先前的卡車衝撞或群眾聚集抗議沒有關係。

戍守總統府、總統府官邸、國防部與大直忠烈祠旁福西營區衛戍任務的憲兵4個營區單位，從今年元旦開始，T91步槍加裝新配備，包括格鬥式避火罩、紅外線瞄準鏡、槍燈與直立式握把。

憲兵指揮部今天表示，這是去年6月29日申請採購裝備，在去年7月15日核定後，去年底完成採購後、撥發到各單位，在今年起開始配用。

憲兵指揮部指出，格鬥式避火罩是讓官兵在發生緊急狀況時，可以立即反應代替刺刀攻擊；至於紅外線瞄準鏡與槍燈則是讓夜間射擊可以準確瞄準目標。

憲兵指揮部表示，這是為了強化台北衛戍作戰區應急致變能力，與先前的卡車衝撞或群眾聚集抗議沒有關係，憲兵用槍時機也都沒有改變。1060117

(中央社)