桃園永平學生疑擦玻璃墜樓獲救

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桃園市楊梅區永平路的永平工商今天下午發生邱姓男學生從3樓墜落意外，疑似腦出血，送醫急救，幸無生命危險。男學生疑為撿擦玻璃的報紙而意外墜樓。

今天下午1時52分，楊梅區永平路的永平工商，傳有學生疑似從3樓墜下，警消前往搶救，給予頸圈長背板固定，協助送醫，目前無生命危險。

警消調查，男學生疑因擦窗戶不慎將報紙掉落在採光罩上，為了撿報紙，踩踏採光罩不慎摔下。1060117

(中央社)