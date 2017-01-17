司機涉性侵韓女 北市警加強執行計程車取締

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鑑於近來發生詹姓計程車司機涉嫌下藥性侵韓國籍女性遊客案，引起民眾搭乘計程車恐慌，為維護民眾搭乘計程車之安全，台北市警察局將於今日晚間7時，假萬華區中華路與成都路交叉口西北側近捷運西門站6號出口處，執行擴大取締計程車勤務，期藉由取締勤務掃蕩違規計程車，以維護民眾搭乘計程車之安全。

(中時)