李中任台中議會國民黨團書記長

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國民黨籍市議員李中接任黨團書記長。（陳世宗攝）

市議員顏莉敏擔任黨團執行長。（陳世宗翻攝）

台中市議會國民黨團昨(17日)完成黨團幹部改選，由原執行長李中擔任書記長，顏莉敏議員擔任執行長，預定本月23日在市議會辦理新舊任交接茶會。

原書記長楊正中表示，感謝黨團議員同仁二年來的支持與合作，讓國民黨團扮演在野黨監督市政工作愈來愈能發揮團隊力量。

此外，另由市區與山海屯區各推選一位新任副書記長，包括陳政顯議員、賴朝國議員、顏莉敏議員及蘇柏興議員等4人為副書記長。

(中時)