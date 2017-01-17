頻傳復合言承旭 林志玲認了：還有聯繫
被稱為演藝圈「黃金剩女」的名模林志玲，感情狀況備受關注，尤其近來和情纏14年的言承旭頻被傳復合，雖然雙方都否認此消息，仍有大批粉絲相當祝福他們，而近日林志玲出席活動時，也認了和對方還有聯繫，更是令大家期待兩人舊情復燃。
據陸媒報導，林志玲近日身穿性感紅裙出席某品牌代言活動，不但露出美背，還大秀一段撩人舞姿，相當吸睛。而日前她和言承旭現身同場婚宴，更造成熱議，事後雙方經紀公司僅回應兩人不是約好的，只是剛好同個場合，這次也不免再被問到和言承旭的感情狀況，對此，林志玲大方表示兩人還有聯繫，「但不是男女朋友」，再度澄清復合說。
(中時電子報)
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