台北花市 23日起連續110小時不打烊

我要評比

愛花的民眾有福了，台北花市今天宣布，因應農曆年將至，23日凌晨0時起至27日下午2時止，將連續110小時開門營業，讓民眾能在年節前採購花卉，佈置家門。

現代人生活相當忙碌，要利用下班之餘來打掃修繕、採買年貨，總是得特別撥出時間，相當不易。

台北花市為了讓民眾撥出時間購買，董事長呂瀅瀅宣布，1月23日凌晨0時起至27日下午2時止，將連續110小時營業，方便民眾採買。

呂瀅瀅指出，台北花市的花卉齊全，年節常見的蘭花、金桔、鳳梨花、長壽花等盆花均一應俱全；切花部分的香水百合、大小菊、銀柳、劍蘭等，仍是今年詢問度最高的產品，加上台北花市周遭停車方便，如果是一次大量採買，相對於其他花市，方便很多。

民眾可自行開車至台北花市（內湖區新湖三路28、36號），也可搭乘63、204、518、552、小2、藍7、藍26公車到新湖三路口。1060117

(中央社)