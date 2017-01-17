海倫清桃前夫撕離婚協議 拼圖大作戰

藝人海倫清桃與丈夫戴發奎完成離婚手續，18年婚姻走入歷史。戴發奎因怒撕離婚協議書與離婚登記申請書，讓戶政事務所人員展開拼圖大作戰，他也因此涉犯毀損公文書罪嫌。

藝人海倫清桃與丈夫戴發奎，2人昨天上午約10時許，前往基隆市安樂區戶政事務所辦理離婚手續，雙方親友與律師隨行，順利完成離婚協議書，正式完成離婚手續。

不過，當2人辦完離婚手續離去後，戶政事務所人員發現，表格的日期誤寫成去年民國105年，趕緊電話聯繫雙方再回到戶所。

戶政事務所表示，海倫清桃先回到戶所，完成106年的更正確認簽名手續。隨後，戴發奎將近中午也到戶所，職員告知請他確認更改的年份。

戶所人員轉述，戴拿了填錯日期的離婚協議書，向戶所人員問了一句「這是正本嗎？」，隨後，當面將離婚協議書、離婚登記申請書，兩式4份撕毀。

戶所人員說，因為，這些屬於有流水編號的正式公文書，當時立刻上前制止戴男，但，戴一面撕毀成碎片，一面放進口袋，要走回車子離開。

戶所人員心想不妙，「一旦離開，這些公文就憑空消失了。」趕緊報警協助，並將戴發奎攔下來。

轄區警方趕抵，將戴發奎帶回派出所調查，同時，也請他交出撕毀的申請書、協議書等。戴發奎從口袋掏出一大堆上百張碎片，還給戶所。

警方依照毀損公文書罪嫌，將戴發奎案函送移給檢方偵辦。戴知道闖下大禍，昨天下午立即前往戶政事務所致歉，並當場補簽名，確認相關的申請書、協議書。

戶政事務所表示，這是安樂戶政事務所，首度發生這一特殊狀況，雖然離婚協議書遭撕毀，但2人離婚資料已輸入電腦系統上傳，在法律上已無婚姻關係，「連新的身分證也都已經辦好。」

只是，戴的行為，苦了戶所同仁，為了讓這4張公文書復原，動員3名人力，花了一個多小時，將百餘張的碎紙片，以膠帶一張一張拼圖還原，貼在白紙上，並予以護貝。戶所同時依照警方要求，將撕毀碎片、拼好之後的公文書影本，提供檢警做為證據。1060117

(中央社)