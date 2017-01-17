春節期間 兒童新樂園貓纜除夕暫停營運
北捷今天說，春節期間，淡水線、新店線、中和線、板南線，平均班距約5到10分鐘，並視人潮機動加開列車；27日除夕當天，兒童新樂園、貓空纜車、小巨蛋冰上樂園皆暫停營運。
台北捷運公司表示，春節將屆，今年春節連假自27日至2月1日，共6天，捷運系統將視人潮狀況機動增開列車提供服務，同時開放旅客帶自行車搭捷運，除文湖線各車站、淡水站、台北車站、大安站、忠孝復興站、南京復興站不開放自行車進出外，其他車站均開放自行車進出。
北捷表示，在捷運系統部分，淡水信義線、松山新店線、中和新蘆線、板南線，各主線平均班距約5到10分鐘，深夜時段平均班距約12到15分鐘，並視人潮狀況機動加開列車；文湖線班距約4至7分鐘，深夜時段平均班距約12到15分鐘，並視人潮狀況機動增開列車。
兒童新樂園27日暫停營運，初一至初五營運時間自上午9時至晚間8時；貓空纜車除夕暫停營運，初一至初四營運時間，自上午8時30分至晚間10時；小巨蛋冰上樂園除夕暫停營運，初一至初五營運時間，從上午9時至晚間9時。
北捷說，捷運遺失物中心除夕至初三，共4天暫停服務外，其餘日期均恢復正常服務時間。1060117
(中央社)
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