兩岸外交角力機密 朴槿惠也向崔順實洩露

圖為崔順實1月16日被帶到法院參加庭審。(新華社)

韓國「親信門」主角崔順實16日在法庭中作證稱，曾審閱總統朴槿惠的講話文件和演講稿，當地媒體指出，這些文件包括台灣問題、韓美原子能協定等外交資料，還有敏感的元首評價內容。有文件提到2013年朴就職典禮，台灣前立法院長王金平率團出席，意外揭露了「一個中國」原則的兩岸外交角力。

韓媒《韓民族日報》16日獨家報導，青瓦台前附屬秘書官鄭浩聖(音)以電子郵件的形式，向崔順實洩露了與中國國家主席習近平、美國前國務卿凱瑞、日本首相安倍晉三的通話及接見資料。

2013年3月20日前後，鄭浩聖向崔順實提供朴與習近平的通話資料中,有中國政府對2013年2月朴就任總統儀式上，台灣立法院長王金平率團出席的相關諮詢內容。對此，韓國政府在檔案中回答，「王院長受議員邀請訪問韓國，應該不能參加就任儀式」。

1992年中韓建交以來，韓國政府一直支持「一個中國」原則，台灣無法正式出席韓國總統的就任儀式。但是對於這種慣例被打破，中國方面確實表示了抗議，對此，韓國政府僅以一句「應該不能參加」模糊地進行了回答。這樣的事實當時完全沒有向媒體公開。

韓國外交部相關知情人士說：「中國政府不是提出抗議而是進行諮詢，我們回答說『無法確認。』」另一位外交部相關人士表示，「王院長出席了朴總統的就任儀式」， 「中國政府肯定說了什麼，但結局是好的」。

報導指出，同年3月初朴槿惠與日相安倍晉三通電話之前，相關單位所做的人物評價也被洩露給崔順實。韓方對安倍的評價是，「受其外祖父——日本前首相岸信介影響，（安倍晉三）對過去和歷史認識具有保守傾向」，「其夫人安倍昭惠是在人脈關係上輔助丈夫的女強人類型」等敏感內容。

據悉，韓國檢方對鄭浩聖進行調查的過程中，他曾表示：「我以為只是朴總統讓我去找崔順實徵求意見，沒想到洩漏了外交機密」。

(中時電子報)