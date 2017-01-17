桃園泰豐輪胎火警 黑煙直竄天際

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泰豐輪胎發生大火，濃煙直竄天際。（楊明峰翻攝）

泰豐輪胎發生大火，濃煙直竄天際，不少人從中壢車站出站後，探頭查看。（桃園中山扶輪社 Building提供）

泰豐輪胎發生大火，濃煙直竄天際，場面嚇人。（蘇如楓提供）

桃園市政府消防局17日下午3時許接獲報案，指中壢區泰豐輪胎火警，大量濃煙直竄天際，至中壢車站都能見到黑煙。

消防局指出，尚無接獲人員受困受傷，已派遣大量人車前往灌救，至於火警原因仍滅火後調查釐清。

(中時)