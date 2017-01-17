歐洲議會票選新議長 廝殺激烈

我要評比

歐洲議會今天將投票選舉新議長，預料會有一番激烈的廝殺。

歐洲議會751名成員將在法國史特拉斯堡進行秘密投票。

兩位主要候選人都是義大利人，分別是中間偏右的政界人士塔加尼（Antonio Tajani）與社會黨的皮特拉（Gianni Pittella）。另外5名候選人勝算都不高。

法新社報導，獲勝者將取代來自德國的舒爾茲（Martin Schulz），他在位5年期間，讓議長這個角色的權力與地位達到前所未見的高峰。

歐洲議會是歐盟唯一的直選機構。預期新任議長兩年之內，將領導歐盟對英國脫歐協議作出最後拍板。

自由黨候選人、前比利時總理維霍夫斯達（Guy Verhofstadt）說：「我幾乎可以確定勝選的人將與義大利有所關連。」

舒爾茲卸任後，將重返德國政壇。（譯者：中央社許湘欣）1060117

(中央社)