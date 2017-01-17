勞動部建議 大掃除最好戴防毒面具
勞動部今天表示，活性碳口罩在防護化學物質的效用上僅前5分鐘較有效果，之後就會漸漸失效，因此建議民眾大掃除時，要防護化學物質還是要佩戴防毒面具。
年關將近，家家戶戶也開始大掃除，這時許多民眾為了避免在大掃除時吸到灰塵或清潔劑等造成的化學物質，都會佩戴口罩防護。勞動部勞動及職業安全衛生研究所今天提醒，要做到最好的防護，建議民眾還是要到五金行或油漆行等購買防毒面具。
勞安所主任陳春萬說，根據勞安所做過的研究發現，如果現在有30ppm的化學物質，一般醫療口罩完全不能防護；活性碳口罩則在前5分鐘可防護15ppm，但會隨著時間遞減效用；防毒面具則是3到4小時可以全面防護。
陳春萬表示，民眾如果在家大掃除時，只是要防護灰塵佩戴一般的醫療口罩即可，較敏感族群的民眾可以將口罩拉緊或改用N95口罩。如果家中有使用清潔劑清洗，則建議一定要開窗跟抽風，且佩戴防毒面具才能達到最好的防護效果。1060117
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。