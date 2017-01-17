勞動部建議 大掃除最好戴防毒面具

勞動部今天表示，活性碳口罩在防護化學物質的效用上僅前5分鐘較有效果，之後就會漸漸失效，因此建議民眾大掃除時，要防護化學物質還是要佩戴防毒面具。

年關將近，家家戶戶也開始大掃除，這時許多民眾為了避免在大掃除時吸到灰塵或清潔劑等造成的化學物質，都會佩戴口罩防護。勞動部勞動及職業安全衛生研究所今天提醒，要做到最好的防護，建議民眾還是要到五金行或油漆行等購買防毒面具。

勞安所主任陳春萬說，根據勞安所做過的研究發現，如果現在有30ppm的化學物質，一般醫療口罩完全不能防護；活性碳口罩則在前5分鐘可防護15ppm，但會隨著時間遞減效用；防毒面具則是3到4小時可以全面防護。

陳春萬表示，民眾如果在家大掃除時，只是要防護灰塵佩戴一般的醫療口罩即可，較敏感族群的民眾可以將口罩拉緊或改用N95口罩。如果家中有使用清潔劑清洗，則建議一定要開窗跟抽風，且佩戴防毒面具才能達到最好的防護效果。1060117

(中央社)