歐巴馬捐出女兒的城堡 回憶湧上心頭

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再4天就要離開白宮，美國總統歐巴馬忙打包之餘，今天趁著馬丁路德金恩日的機會，把女兒在白宮的遊樂設施捐給街友之家。他示範怎麼玩這座「城堡」時感性地說湧上好多回憶。

「今日美國報」（USA Today）報導，原本放在白宮南草坪的這座「瑪麗亞和莎夏的城堡」（Malia and Sasha's Castle），現在來到了華府東南區有28間公寓的街友之家。

歐巴馬甚至親自示範怎麼使用這個遊樂設備。他幫兩個小女孩推鞦韆，夫人蜜雪兒則教男孩子玩盪繩子。

歐巴馬推著鞦韆時說：「想起好多回憶。」他說，一家人8年前搬進白宮時，女兒莎夏還很小。

歐巴馬伉儷也花了大約半小時幫忙彩繪中心內以金恩為主題的壁畫。1060117

(中央社)