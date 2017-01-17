傳陸將擴大免稅消費政策 以刺激消費
經濟參考報稱，中國將推出新的刺激消費政策，主要將從中高端產品消費和服務消費兩方面著手，包括開展新一輪服務業綜合改革試點，以及擴大免稅消費等方式，以期帶動內需消費成長。專家預估，今年中國消費增速應可維持10％左右。
報導指出，政策將包括繼續實施餐飲、住宿、家政、家電維修等8大生活服務業轉型計劃，推廣電子商務進社區，開拓中高端和個性化生活服務消費市場等。
另外，政府將進一步鼓勵跨境電子商務、進口商品直銷、汽車平行進口等新型貿易方式，並提供免稅優惠，吸引境外消費回流。
中國社科院學部委員、國家金融與發展實驗室理事長李揚表示，2016年中國社會消費品零售總額將達到33.1兆元人民幣，消費支出對國內生產總值增長的貢獻率為73％，達到2001年以來新高。
報導稱，數據顯示中國內需市場逐年增長，服務業消費和中高端產品消費，將成為中國消費主力。新政策將更加注重新消費模式下，為消費者營造更好市場環境和制度，以及市場的資訊公開和公平競爭。
(工商)
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