南市計程車過年加收50元 23日起實施

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農曆春節將屆，台南市計程車循例將在過年期間加成收費，從23日凌晨零時至2月1日夜間12時止，除分別依平常日的日、夜間運價計費外，全天還將依原運價再加收50元。至於春節垃圾收運也將依慣例初一至初三停止收運，初四起才恢復正常。

台南市政府交通局表示，春節假期，市民往返外地工作或外出訪友拜年踏青的機會增多，利用計程車的機會也大為增加，為免少數不肖業者藉機加價收費，造成消費者的損失，市府特別統一規定加價標準，春節期間搭計程車僅較平常日多出50元，以維護市場秩序及市民權益。

交通局還說，為督促計程車業者遵守計程車收費規定，該局也籲請民眾共同監督，如有不依規定收費、擅自加價、故意繞道或拒載短程等情形，可記下車號、搭車時間、駕駛姓名等資訊，向市民服務熱線：1999、台南市警察局交通大隊：06-2629292或110、台南市公共運輸處：06-2230330投訴。

台南市政府環保局則說，為讓終年辛苦的清潔隊員回家與家人除夕圍爐，除夕從上午開始收運垃圾，預計下午6時30分結束所有作業，收運時段由各區隊因地制宜排定。

鑑於春節前除舊佈新大掃除，垃圾量遽增，部分地區如永康、仁德、下營、佳里、西港、將軍及北門等區的清潔隊，將從春節前即加班收運垃圾，疏解小年夜及除夕夜的垃圾量。

環保局強調，初一至初三停止收運期間，各區清潔隊仍有適當人力巡視轄區及重點道路，負責清理垃圾包，維護市容環境整潔；如有任何垃圾收運問題，可打電話向各區清潔隊查詢。

(中時)