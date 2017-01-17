醫師：長期鼻塞恐影響心肺功能、睡眠品質
35歲的王姓市民因多年鼻塞一直沒有改善，經常晚上睡不好，導致白天昏昏欲睡，被醫師診斷為鼻中膈彎曲併下鼻甲肥厚，初期經藥物使用但效果不佳，之後經手術處理，如今鼻塞問題大幅改善，連帶晚上的睡眠品質也變好。
奇美醫學中心耳鼻喉科部主治醫師林志勳表示，長期鼻塞造成呼吸阻力變大，可能影響心肺功能；加上長期鼻塞讓人傾向用嘴巴呼吸，如此將無法如鼻腔一般有過濾功能，也讓灰塵等更容易到達肺部，提高肺部感染機率。
此外，長期鼻塞更將影響睡眠品質，甚至造成睡眠呼吸中止症，讓人白天昏昏欲睡，影響工作與學習，後果頗為嚴重。因此如果有長期鼻塞，建議應該及早前往耳鼻喉科門診就醫檢查，找出可能原因，加以治療。
林志勳說，很多病因也都會引起鼻塞，常見的有肥厚性鼻炎，也就是下鼻甲肉增生；其他常見的原因，還有鼻中隔彎曲、鼻竇炎、鼻息肉、鼻腔腫瘤、過敏性鼻炎等。
林志勳認為，單純的鼻中膈彎曲，如無症狀通常不必理會；萬一已經產生不適症狀，一般都會先使用藥物處理，萬一藥物治療無效，再考慮以鼻中隔鼻道成形術治療。不過，手術通常建議滿16歲之後再進行，因為在此之前，鼻中膈仍在成長。
(中時)
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