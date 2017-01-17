年前大掃除 媽媽手門診患者增1成

中山附醫陳建仁（左起）指出，受年前大掃除影響，媽媽手患者就診者增加約1成，治療師李勇璋為患者量身製作副木，可保護患部。（林欣儀攝）

為即將到來的農曆新年做準備，家家戶戶近來幾乎都要大掃除，連帶使得醫院復健科門診因「媽媽手」問題就診者明顯增多，中山附醫統計，這一周來這類患者比平常增加約1成，預估越靠近過年會更多，亞大醫院則教導民眾「放鬆運動」，可減緩疼痛。

拿起低溫熱塑型塑膠製作的醫療材料，中山附醫復健治療師李勇璋為媽媽手患者量身打造副木，只要戴上手，可以協助矯正、幫助患部休息的效用。中山附醫復健科醫師陳耀仁說，受年前大掃除影響，近來媽媽手門診患者增加約1成。

陳耀仁說，媽媽手的發生主要為手腕外側兩條靠近的肌腱不斷摩擦、產生發炎，若感覺不舒服，應該立即休息，並使用副木幫助固定肢體在適當的位置，讓發炎處獲得修復。李勇璋則表示，副木的作用很廣，除媽媽手、拇指外翻或中風、外傷患者都可經醫師評估後使用副木。

亞洲大學附屬醫院復健科主任趙明哲指出，受3C產品流行影響，「媽媽手」已不再是家庭主婦的專利，低頭族若反覆使用手腕過度，也容易罹患媽媽手，建議若感覺手腕疼痛，可掌心朝上，並以大拇指依序觸碰食指、中指、無名指和小指，每碰觸一根指頭停留15秒，每天做3回合，可有效消除疼痛。

(中時)