年前大掃除 媽媽手門診患者增1成
為即將到來的農曆新年做準備，家家戶戶近來幾乎都要大掃除，連帶使得醫院復健科門診因「媽媽手」問題就診者明顯增多，中山附醫統計，這一周來這類患者比平常增加約1成，預估越靠近過年會更多，亞大醫院則教導民眾「放鬆運動」，可減緩疼痛。
拿起低溫熱塑型塑膠製作的醫療材料，中山附醫復健治療師李勇璋為媽媽手患者量身打造副木，只要戴上手，可以協助矯正、幫助患部休息的效用。中山附醫復健科醫師陳耀仁說，受年前大掃除影響，近來媽媽手門診患者增加約1成。
陳耀仁說，媽媽手的發生主要為手腕外側兩條靠近的肌腱不斷摩擦、產生發炎，若感覺不舒服，應該立即休息，並使用副木幫助固定肢體在適當的位置，讓發炎處獲得修復。李勇璋則表示，副木的作用很廣，除媽媽手、拇指外翻或中風、外傷患者都可經醫師評估後使用副木。
亞洲大學附屬醫院復健科主任趙明哲指出，受3C產品流行影響，「媽媽手」已不再是家庭主婦的專利，低頭族若反覆使用手腕過度，也容易罹患媽媽手，建議若感覺手腕疼痛，可掌心朝上，並以大拇指依序觸碰食指、中指、無名指和小指，每碰觸一根指頭停留15秒，每天做3回合，可有效消除疼痛。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。