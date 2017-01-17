慶祝農民節 新北市表揚優良農民

朱立倫頒獎表揚資深選任人員。（王揚傑翻攝）

新北市政府今（17日）於新北市農會舉行慶祝農民節大會，市長朱立倫親自到場祝賀，並表揚多位農業產銷優良農民及有功人員，感謝這些優秀農友的努力及付出。

接受表揚的包括在三芝從農超過30年的李阿陽，目前擔任農會茭白筍產銷班的隊長，除了負責農會20個產銷班的協調工作，純熟的農事栽培技術，讓茭白筍避開蟲害、提升品質，是打造三芝茭白筍盛名的背後英雄。

坪林區茶農林文王出身製茶世家，累積多年製茶資歷，持續的精益求精，將父親傳承下的製茶功夫發揚光大，去年更奪下全國製茶競賽冠軍，創下新北市蟬聯6屆製茶技術冠軍紀錄。

朱立倫表示，新北市政府透過與各地區農會合作輔導農民，積極推展有機農業的生產方式及農產品的整合行銷，提高農產品品質，並建立「新北好茶」、「新北健康三寶」等農特產品牌，提升農民收益及產品知名度，不僅吸引市民消費，更有來自全國各地及國際觀光客前來新北市採購農特產品，這是農友共同努力打拼的成就。

(中時)