新聞深喉嚨》2020藍軍若無強棒 吳敦義：敦請郭台銘出馬！

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可能是史上最熱鬧的國民黨主席選舉，包括前副總統吳敦義，現任主席洪秀柱，副主席郝龍斌，前北農總經理韓國瑜都已經宣布參選。後續可能還有前副主席詹啟賢，甚至立法委員江啟臣「醞釀ing」！但開門見山就要請教吳副總統的問題是，為什麼是現在？兩年前，您放棄參選2016年總統大選，去年，國民黨大敗，前主席朱立倫請辭，由洪秀柱與黃敏惠角逐主席，這幾個時機點，您的呼聲都很高，卻都選擇韜光養晦，直到如今才終於出馬，而這也是部分國民黨支持者對您並不諒解，甚至反對的原因，認為您並沒有在危機時刻挺身而出。該如何回應這種質疑？

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國民黨這些年的大敗，除了原本的支持者大量流失，青壯世代支持度的全面崩盤更是主因！目前已經表態的四位參選人，即使最年輕的韓國瑜，年齡也超過60歲！即將卸任的美國總統歐巴馬當選時才47歲，蔡總統8年前接掌殘破的民進黨，也僅50歲。舉一個具體的例子，四位參選人第一輪的「交鋒」，竟然不約而同都打了「經國牌」，固然因為時值故總統經國先生的忌日，但這樣的訴求，真的還能打動年輕選民嗎？

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這位新主席的第一戰，就是2018年的六都既縣市長大選。郝龍斌喊出「無法收復台北市，保不住新北市」就請辭，韓國瑜則說，哪個艱困選區沒人選，他「自己跳下去選」。外傳吳前副總統對於六都甚至備妥了「口袋名單」。但更敏感的議題是，這位新主席勢必連動2020的總統大選，郝龍斌明確表態自己不選，還說要「求」出鴻海董事長郭台銘選。至於吳前副總統雖然說過：「2020還早」，但也曾說過：「若必要時主帥上陣也逃不掉」，這算另一項「義無反顧」的宣示嗎？13日吳前副總統出席一場新書發表會時曾評論國民黨重返執政已經露出曙光，還直指「四個因緣」。第一，得要執政黨做得失去民心，這個因緣才能成就；第二、也要國民黨可以轉強；第三、也要有好的領頭羊、好的路線和方向；第四、要把友黨黨員、黨友都團結，彙整能夠反映民意在野的聯合憲政。「現在看起來第一項因緣已經露出曙光」。真的有這麼樂觀嗎？

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(中時電子報)