宜蘭知名肉羹漲兩成 在地人喊拒吃

宜蘭肉羹聞名全台，但近來因受原物料上漲、業者重新裝潢、被迫要開立統一發票等因素，部分店家售價一口氣上漲兩成，在地民眾有人拒吃，外地觀光客因遠道而來，只好接受。

宜蘭早期因務農與山上工人較多，工作辛勞，經常下雨，休息時若吃碗勾芡濃稠的肉羹，不但方便、有飽足感，又可祛除寒氣，深受勞動階層喜愛。

此外，宜蘭的肉羹只有些許裹粉，肉條紋理較清晰，不像其他地方還用大量魚漿裹住肉塊。

位於羅東鎮公所附近的「羅東肉羹番」，開店超過40年，其中一道油炸肉捲被譽為「國宴級小吃」，午間用餐時總是大排長龍。

「老闆，來一組」，羅東肉羹番的肉捲、滷肉飯、肉羹統稱「一組」，價格新台幣100元。老饕常客過去在登門點餐時，總會先知道店家要求先收費，在點餐時主動先付上百元鈔票，但後來聽到服務生說出「115元」之後，還以為店家算錯了價錢，仔細一問才知道原來是肉捲、滷肉飯、肉羹都各漲了5元。

「羅東肉羹番」貼出公告，因受原物料上漲因素影響，因此調整售價。

位於宜蘭市1家傳統蒜味肉羹店，因湯頭添加蒜末，香氣四溢，過去客人也是絡繹不絕。業者日前喬遷他處，預計3月起，每碗肉羹將從50元漲到60元，一口氣漲20%。

蒜味肉羹店林姓業者解釋，過去舊店因空間狹窄，外面排隊人潮也衍生交通問題，因此喬遷他處，但提升環境後，必須付出成本，加上3月起要配合開立統一發票的稅務負擔，因次才漲價。

林姓業者表示，其實早在約2年前員工就有周休2日，這次漲價不是主要受「一例一休」政策影響。

位於羅東林業文化園區旁50年老店林場肉羹，也是宜蘭知名小吃名店之一，平假日總是座無虛席，不管是肉羹、肉羹飯還是肉羹麵，一律都賣一碗40元，這樣的價格已經維持多年。

林場肉羹李姓業者說，其實原物料價格都略有上漲，但因店面是自有，因此不用租金成本，所以相關成本自行吸收，短期內沒有調整打算。

「這種價格可以去吃牛肉麵了」、「漲得太誇張了，以後不會再去吃」、「都是被外來客炒高價格」，由於部分肉羹業者漲幅引發熱議，已有在地人決定日後拒吃。

外地遊客說，因遠道而來宜蘭，偶爾才會吃這種小吃，對於價格上漲還可接受。若是用餐環境變好，漲一點也沒關係。1060117

(中央社)