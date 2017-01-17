繼軍事基地後 陸在吉布地建設自貿區

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中國大陸持續在東非樞紐吉布地擴張勢力。繼設置海外第1個軍事基地後，陸企還參與吉布地國際自貿區的建設，並在今天動工，預定2017年底初步完工。

新華社報導，吉布地國際自貿區面積約48平方公里，初期投資總額3.47億美元（新台幣約110億元），由吉布地港、自貿區管理局，以及中國大陸招商局集團、大連港集團、億讚普集團共同投資經營。

報導指出，吉布地自貿區囊括全國所有主要港口，將以物流、商貿、加工製造、商務配套服務為4大重點產業。入駐企業將享有通關、簽證、建立公司、法律稅務、培訓、金融等方面的全套服務。

報導說，吉布地總統蓋雷（Ismail Guelleh）、招商局集團副總經理胡建華、大連港集團人員、中國大陸駐吉布地大使館及吉布地相關官員今天出席開工儀式。

吉布地位於非洲東北部，介於紅海與亞丁灣交界處，是連接印度洋與紅海的戰略要衝，進而控制亞、歐、非三大洲的海上交通往來，戰略位置十分重要。

在中國大陸之前，美國、法國、日本在吉布地均設有軍事基地。因此，中國大陸在當地跟進設立軍事基地，立即引起美國、日本及印度等國的關切。1060117

(中央社)