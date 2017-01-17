陸股由黑翻紅 滬指險失守3100點

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陸股今天在低檔震盪，滬指一度失守3100點，多頭盤中數度發動攻勢未果，直到下午才扭轉盤勢取得主導權，尾盤滬深二市由黑翻紅，雙雙上漲作收。

上海證券交易所綜合股價指數（上證綜指）今天以平低盤開出，上午收盤前一路在平盤下震盪。下午開盤後一度下殺到3072.34點，之後在多頭買盤點火下拉抬，尾盤急拉由黑翻紅，終場以3108.77點小漲5.35點作收，漲幅0.17%。

深圳證券交易所成份股價指數（深證成指）今天盤中走勢與上證綜指大致相同，但漲勢明顯較強，終場收9826.79點上漲113.99點，漲幅1.17%，表現不俗。

陸股今天交投清淡，兩市成交量僅人民幣3555.8億元。綜合陸媒分析，上證綜指短線仍在3100點支撐，但農曆春節前資金面將維持平衡狀態，市場情緒也較偏謹慎。1060117

(中央社)