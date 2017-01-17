陸網騙案 男人和廣東人最易受騙

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據統計，去年中國大陸發生的網路詐騙案中，被騙男性所占比率達7成。此外，廣東省受騙人數居大陸之首。

羊城晚報今天報導，根據獵網平台昨天發布的「2016年網路詐騙趨勢研究報告」，去年網路詐騙對受害者造成的人均損失達人民幣9471元，男性受害者占73.6%。

獵網平台去年共收到2萬623起網路詐騙舉報，舉報金額有1.95億餘元。

與2015年相比，網路詐騙的舉報數量雖然下降了17.1%，但人均損失卻增加了85.5%。

在各類詐騙中，虛假兼職是被舉報數量最多的類型，有4550起，所占比率為22.1%；其次是網遊交易、虛假購物、金融理財等。

報導指出，從受害人群地域分布看，廣東、山東、江蘇、河南和四川5省的被騙用戶最多，其中廣東被騙人數超過第2名近一倍，達2500餘人。1060117

(中央社)