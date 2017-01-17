MH370搜尋喊停 陸：繼續配合處置
近3年前失聯的馬來西亞航空MH370班機水下搜尋今天正式中止。中國大陸外交部發言人華春瑩表示，陸方一直積極參與處置，將繼續配合馬來西亞和澳洲等方面做好相關工作。
據外電報導，協助搜尋MH370的澳洲聯合機構協調中心（JACC）17日發表聲明說，搜救人員已完成在印度洋12萬平方公里搜尋區的搜索工作，卻無所獲，因此決定中止水下搜尋行動。
中國大陸外交部下午舉行例行記者會，華春瑩回應提問時說，馬航MH370客機事件發生以來，中國大陸政府一直高度重視，也積極參與有關的處置工作。
她說，中國大陸將繼續與馬來西亞和澳洲等方面保持密切溝通與合作，配合做好相關工作。
被問到中國大陸官方為何在此時放棄搜尋，華春瑩請發問的記者向主管部門了解MH370客機搜尋工作的具體情況。
馬航MH370是一架波音777-200型客機，2014年3月8日搭載239人由吉隆坡飛往北京途中失聯，機上乘客大多為中國大陸民眾。
根據JACC的聲明，儘管運用現有的尖端科技和專業人士建議，搜救人員仍無法確認MH370所在位置。這份聲明是馬來西亞、澳洲和中國大陸交通部長的聯合公報。1060117
(中央社)
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