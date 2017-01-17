陸重大水利工程 長江水經秦嶺入黃河
中國大陸正在秦嶺開挖一條近百公里長的地下輸水隧道，將從長江最大支流漢江調水到黃河最大支流渭河，這項被稱為「引漢濟渭」的水利工程每年可將15億立方公尺的漢江水調入關中。
新華社報導，這項工程包括調水工程和輸配水工程，目前已在秦嶺山底完成60多公里輸水隧道。
目前一期調水工程計劃投資人民幣191億元，主要由98.3公里的秦嶺輸水隧道、黃金峽水利樞紐、三河口水利樞紐三大部分組成。
陜西省引漢濟渭公司總經理杜小洲說，「引漢濟渭」工程將從水資源豐富的陜南調水，不僅能解決水資源嚴重不足的關中平原用水，還能增加7億立方公尺以上的渭河幹流水量。
他說，在秦嶺修建輸水隧洞，是人類第一次從底部橫穿世界十大主要山脈。隧洞最大埋深離地面達到2012公尺，需要攻克超長距離通風、湧水、突發湧泥、岩爆、高溫地熱等難題。
杜小洲說，無論是工程量，還是技術難度，都是中國水利工程史上的里程碑。
報導指出，陜西是中國大陸水資源最短缺的省份之一，全省人均水資源占有量只有大陸全國平均水準的一半，且水資源分布極度不均。陜西省決定從陜南漢江調水到渭河，啟動省內的「南水北調」工程。1060117
(中央社)
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