慰問砲兵營 林全提醒照顧新兵
農曆春節將到，行政院長林全今天訪視陸軍金防部野戰混合砲兵營，關懷營區生活情況並提前向官兵賀節。對未來新兵將到離島訓練，林全提醒官兵要好好照顧後進的義務役弟兄。
林全表示，國軍弟兄是保衛家園的重要支柱，也是給予民眾信心的重要指標，社會大眾尊敬並且依賴國軍。對於國軍平時戰備訓練及颱風來臨時的救災辛勞，他也特別表示感謝。
林全說，國軍任務被賦予以高標準要求，也就是每一個動作、每一個口令都能夠都能落實到位，今天金防部官兵的設施環境及動作都非常標準。未來除了營區本身的日常運作外，還會有新的義務役的弟兄來這裡接受訓練，相信大家一定會像照顧自己家人一樣照顧他們。
過程中，林全還參訪了官兵生活設施環境，與官兵會餐並一一致贈賀歲福袋，感謝官兵過年留守營區執勤的辛勞。
金門縣政府極力在金門設立新兵訓練中心，金防部表示，義務役改為4個月的軍事訓練役後，未來新兵前5週在台灣完成訓練後，每梯次新兵中的10%將經由抽籤到外島─金門、馬祖和澎湖，完成剩下的11週役期。預估今年1到5月，將有700名常備官兵在金門受訓。
行政院發言人徐國勇今天受訪時就此事補充表示，金門的設備與台灣一樣，但來到金門和馬祖更能感受保衛國家氛圍，愛國強烈責任感更加深。民國67年在金門服役的他更以自身為例說，比起當時環境，金門現在進步很多，有機會抽中「金馬獎」是好事，也是榮譽，而且還可以促進地方產業，帶動經濟繁榮。1060117
(中央社)
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