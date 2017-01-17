韓執政新世界黨失民心 決定易黨名

我要評比

因朴槿惠總統閨蜜崔順實壟斷國政醜聞而大失民心的南韓執政黨新世界黨，今天決定更改黨名，這是2012年由大國家黨改名為新世界黨後，5年後再度易名擺脫陰霾。

南韓聯合新聞通訊社引述新世界黨高層人士透露，黨高層今天上午在黨部召開工作會議，決定在春節假期開始的27日以前，啟動公開徵名活動，並於春節後2月初更改黨名。

新世界黨計畫評審篩選出能夠涵蓋保守陣營內的正統性、面向未來的改革、政黨責任感等價值的黨名。

新世界黨還將更改現為紅色的象徵色和黨徽，全面更新黨的形象識別系統。

原為南韓國會第一大黨的新世界黨，在朴槿惠總統遭國會彈劾後，黨內非主流、反朴槿惠派人士脫黨而去，並創建了「正黨」，新世界黨淪為國會小黨，為擺脫喪失民心的陰霾，正在全力求變。1060117

(中央社)