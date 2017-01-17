3年找不到 澳中馬結束馬航MH370深海搜尋

紐西蘭軍機2014年3月搜尋馬航MH370班機。(美聯社)

在印度洋深海搜尋失蹤的馬來新亞航空班機MH370的行動，中國、澳洲和馬來西牙官方周二宣告停止，因為搜尋人員已經檢視過印度洋超過10萬平方公里的面積，但是還是沒有找到這架飛機的下落。

根據路透社(Reuters)，最後一艘搜尋船隻週二已經離開印度洋這片區域，這三國官員在聲明中表示，儘管採用最尖端的科技，搜尋行動沒有找到該架飛機。過去將近三年的時間內，搜尋人員搜索了印度洋約12萬平方公里的海床。MH370班機的下落，已經成為航空史上最大的謎團，官方聲明表示這個停止深海搜尋的決定，他們也是在慎重考慮後不得以才做出的。

英國《衛報》(Guardian)，雖然調查員表示沒有找到任何殘骸不代表所有搜索行動將結束，但對尋找想要解開這架飛機失蹤謎團的人而言，有可能要面對這謎團可能永遠解不開的可能性。

去年7月馬來西亞、澳洲和中國都同意，若在這片印度洋沒有找到這架班機或新的證據，就要停止搜尋。雖然之前調查員建議將搜索目標往北移，但澳洲政府上個月認為沒有新證據支持這個建議。

機上乘客組成的團體Voice 370在聲明中呼籲，調查員應該繼續調查，因為他們認為必定要照專家的建議將拓展搜索範圍，這也是為了大眾的利益和飛行安全著想。

馬來西亞和澳洲提供了大部分搜索的資金，這架飛機上大部分的乘客是中國人，但馬航在馬來西亞註冊登記，該架班機也被認為在澳洲西部墜毀，因此這兩國負擔起主要搜尋任務，但馬來西亞須負起最大的責任。

根據報導，目前唯一可以確認是MH370蹤跡的是，在模里西斯、留尼旺島和坦尚尼亞外海小島岸邊找到的殘骸碎片。另外還有30塊在莫三比克、坦尚尼亞和南非找到的殘骸，也被懷疑是這架飛機的一部分。

馬航MH370班機2014年3月8日從吉隆坡出發後，原本預計要抵達北京，但在途中239名機組人員和乘客、以及飛機卻離奇消失。雖然專家認為該班機可能在印度洋墜毀，但現在距離該班機失蹤再六周就屆滿三年，還是沒有找到該架飛機或是任何機上人員。該班機上的乘客包括152名中國乘客、50名馬來西亞乘客，還有來自澳洲、加拿大、法國、香港、印度、印尼、伊朗、荷蘭、紐西蘭、俄羅斯、烏克蘭和美國的旅客。

(中時電子報)