彰化13校學生有愛心 捐年菜還送獨老溫暖抱抱

社頭鄉13所學校師生聯合為獨居長輩募年菜，今天的捐贈儀式，場面溫馨。(鐘武達攝)

幼兒園小朋友為獨居長輩送上抱枕，還搶著要抱抱，逗得阿公阿嬤好開心。(鐘武達攝)

社頭鄉13所國中、小及幼兒園響應華山基金會為獨居長輩募集年菜紛紛捐出零用錢，今天的捐贈儀式，幼兒園小朋友不僅加碼贈送抱枕以及小卡片，還爭著要「愛的抱抱」，逗得阿公、阿媽開心到差點「凍未條」。

年關將屆，華山基金會關懷獨居長輩發起「愛老人愛團圓」募集年菜的公益活動，在社頭鄉引發熱烈回響，包括1所國中、7所國小以及5所公私立幼兒園，都紛紛響應熱烈捐款。

「華山姐姐，我只有10個1塊錢，但我也想幫助阿公、阿嬤過好年！」社頭站長李翠婷說，有幼兒園的小朋友超級有愛心，為了獨居長輩願意捐出所有，讓她感動到不行。

社頭鄉13所學校師生串聯的愛心，總計募得625份年菜，社頭國中校長周昌憲表示，讓學生實際參與公益活動，能讓他們學習關心他人、關心社會，是很好的體驗，學校很支持。

(中時)