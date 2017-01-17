中時兵棋推演 川普上台後的美國與兩岸關係

本次兵棋推演參與者，左起淡江大學整合戰略中心執行長蘇紫雲、台灣智庫諮詢委員董立文、前中華民國駐美大使沈呂巡、《中國時報》總主筆戎撫天、淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授黃介正、華裔退役美軍上校胡振東、淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山趙春山與資深記者亓樂義。（許劍虹攝影）

有鑑於川普即將於三天後上台執政，中時新媒體特別邀請熟悉國際與兩岸政經議題的專家學者齊聚台北中國時報大樓，商討未來台灣與大陸未來對美關係的發展。與前兩次活動一樣，這一次的兵棋推演仍然由淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授黃介正擔任裁判官，並另外邀請六名專家扮演美國、中共與台灣三個小組的代表。

美國組代表，由前中華民國駐美大使沈呂巡扮演擔任國務卿與內閣相關部會首長，華裔退役美軍上校胡振東擔任國防部長與聯合參謀首長會議主席。台灣組方面，則由台灣智庫諮詢委員董立文擔任外交部長、陸委會主委與內閣相關部會首長。淡江大學整合戰略中心執行長蘇紫文，則負責中華民國國防部長與參謀總長的職務。

至於中國大陸，則是由淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山擔任中共中央外事領導小組副小組長、對台領導小組副小組長與國務院相關部門首長。《中國時報》資深記者亓樂義，扮演的則是中央軍委上將副主席以及軍委聯指上將副總指揮。此次兵棋推演，聚焦於川普上台後的美國與大陸，還有美國與台灣的雙邊關係，乃至於整個西太平洋的戰略局勢發展。

第一輪美國與中共代表的協商，主要圍繞在經貿議題。（許劍虹攝）

美「中」關係：經濟壓倒一切

身為台灣首屈一指的美國通，沈呂巡大使非常瞭解川普「不按牌理出牌」的個性。他決定推翻自1979年華府與北京建交以來的傳統，不在上台以後馬上派遣代表到北京去與對岸溝通。相反的，他要求北京先派代表到美國與川普交換意見。針對川普的這個立場，習近平雖然也有自己不可動搖的堅持，但是為了讓雙方可以持續合作下去，代表大陸的趙春山與亓樂義還是決定訪問美國。

關於美國是否調整「一個中國」政策，乃至於是否強化對台軍售等議題，都沒有在第一輪華府與北京的交手中被提出。相反的，美國方面顯然更關注經濟層面的議題。沈呂巡要求中共停止操縱貨幣，並且按照世界貿易組織的準則開放大陸市場。胡振東則強調，過去美國已經邀請中共參加了兩次環太平洋軍演，因此希望美軍至少未來能以觀察員的身份參加解放軍主導下的軍事演習。

針對胡振東軍事透明化的要求，亓樂義沒有給予正面回應，反倒是趙春山就經濟問題給予了沈呂巡許多正面的答覆。趙春山先是對川普在競選期間喊出要課中共40%稅一事感到非常擔憂，希望美國新政府顧慮到雙邊關係的重要性，不要有激進之舉。針對開放市場一事，趙春山表示一切都已經被納入「一三五」計劃之中，相信在不久的將來會有樂觀的發展。

在歐巴馬總統執政時，華府與北京進行了八次的美「中」戰略經濟對話（US-China Strategic Economic Dialogue）。是否要持續這樣的對話，沈呂巡表示川普要考量美國選民的立場，保留與取消部份議題的協商。至於哪些議題可以保留，哪些必須要取消，則可以經由談判討論。由於雙方都有經濟壓倒一切的高度共識，美國與中共最終做出在5月份召開會前會的決定。

代表蔡英文政府的董立文與蘇紫雲兩位教授，試圖討論軍售議題，但是整個談判主導權都被掌握在代表美國國務院的沈呂巡。（許劍虹攝）

美台關係：無法脫離兩岸關係

緊接著在美「中」談判之後的，是蔡英文政府也派出了以董立文與蘇紫雲兩位代表赴美與沈呂巡、胡振東兩人協商華府與台北的軍事合作關係。不過就如同先前與大陸代表會面時的情況一樣，沈呂巡保持十分強硬的姿態，開門見山就問台灣能提供美國人民什麼樣的就業機會。他還以馬英九過去曾派全球規模第二大的廠商代表團到美國為例，表示蔡英文該給美國的絕對不能夠比前任政府還要少。

針對這個問題，董立文表示台灣的民進黨政府已經在規劃廠商赴美投資，未來一定會盡力滿足美方的需求。緊接著，蘇紫雲便提議胡振東討論雙方的軍事合作議題，但是卻立即被沈呂巡打斷。沈呂巡指出，美台關係與兩岸關係無法切割看待，台北不可能在與華府關係熱火朝天的同時，卻又與北京冰冷對抗。缺乏健全的兩岸關係，就不可能有良好的美台關係。

董立文表示，針對與大陸方面的關係，民進黨政府唯一的選擇就是透過時間來與北京累積交集。結果沈呂巡劈頭就問，表示他沒看到兩岸雙方有累積什麼交集。如果兩方真的有累積什麼的話，他認為也是在往不好的反方向前進。對此董立文指出，蔡英文政府上台一年多以來仍信守維持現狀的承諾，並沒有對中國大陸採取任何報復行動。

於是沈呂巡追問，台灣可以對大陸採取什麼樣的報復行動。董立文指出台灣沒有完全切斷與中國大陸的政治、經濟與文化交流。過去半年多來，大陸仍然有不少官員以民間身份訪台，透過各種方式累積在台灣的影響力。他表示，民進黨政府完全有能力阻止中共這一系列對台灣的滲透工作，但是為了展現維持兩岸關係和平穩定的誠意，蔡英文總統選擇不這麼做。

沈呂巡強調，台北與北京總共花了17年的關係，才以「92共識」為架構奠定了兩岸和平的基礎，結果民進黨政府一上台這一切就化為烏有，所以蔡英文所謂維持現狀的承諾，不能視之為成功。對此，董立文表示民進黨政府正在與中共方面協商是否能推出一個沒有「92共識」，但是卻符合「一個中國」內涵的架構出來。

眼見場面越來越火爆，代表美國軍方的胡振東試圖緩和雙方對立的情緒。胡振東強調，美國將會持續與台灣的軍事合作，並且設法不在與中共的談判中做出出賣台灣的事情來。然而胡振東仍然強調，台灣在美國與中共交流的過程中最好不要有激進之舉，因為這一切將導致三邊關係的全面複雜化。然而身為國務院代表的沈呂巡，依舊對民進黨是否存在與北京溝通管道一事採取質疑的立場。

(中時電子報)