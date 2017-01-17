涉嫌行賄 勞斯萊斯將支付258億罰金和解

英國知名的飛機發動機製造商勞斯萊斯，將向英美巴西3國支付高額罰金。（達志影像/Shutterstock）

英國知名的汽車與引擎製造商勞斯萊斯（Rolls-Royce Plc），將向英國、美國和巴西3國支付總計6.71億英鎊（約258億台幣）罰金，與3個官方先前提出的行賄訴訟進行和解。其中罰金將分為3份，英國重大詐欺犯罪偵查署（Serious Fraud Office）能拿到4.97億英鎊（約191億台幣）、美國司法部有1.41億英鎊（約54.2億台幣），而巴西檢方則會收到2,150萬英鎊（約8.27億台幣）的罰金。

據路透社（Reuters）報導，英國著名的汽車與引擎製造商勞斯萊斯，同意向英、美、巴西3國官方支付高達6.71億英鎊（約258億台幣）的罰款，以達成先前「涉嫌行賄」訴訟案的和解。勞斯萊斯做為英國最大的出口製造商，業務範圍極為廣泛，除了昂貴手工名車外，也包含航空、軍事、火車、船舶、核子潛艇與火力發電廠等，由於樹大招風，引起英國的重大詐欺犯罪偵查署的注意。自2012年開始對勞斯萊斯在海外業務開始進行調查，逐步發現其涉嫌在中國、印尼和諸多地區行賄搶佔市場或訂單。

勞斯萊斯股份有限公司，是當前全球第二大的航機發動機生產商，公司成立於1906年，由查爾斯·勞斯（Charles Rolls）和亨利·萊斯爵士（Sir Henry Royce）共同創立，原先以打造精緻汽車為主，1970年開始涉足飛機的發動機業務，造成公司財務快速虧損，最終被英國政府收歸國有，並在1973年將汽車業務獨立分出，最後於1987年成功在倫敦證券交易所（London Stock Exchange）上市，目前是證交所內第28大上市企業。如今勞斯萊斯是空中巴士集團（Airbus Co.）旗下熱銷機型的發動機供應商。

面臨龐大訴訟壓力的勞斯萊斯，如今決定支付罰款以尋求和解，龐大的罰金中，英國重大詐欺犯罪偵查署能拿到最大一部份，約有4.97億英鎊（約191億台幣），將分為5年依序攤還。這是該署繼2010年收到國防承包商英國航太系統（BAE Systems Plc）2.88億美元（約110.7億台幣）的罰款後，成立至今最大一筆的訴訟罰款。而美國司法部能拿到1.41億英鎊（約54.2億台幣），而巴西檢方則能收到2,150萬英鎊（約8.27億台幣）的罰金。

(中時電子報)