學童下田種芋苗 變成泥人不怕髒
台中大甲區德化國小學童17日體驗下田種芋苗，一腳踩進爛泥巴田裡，親自彎腰插芋苗，一挺起身子來直呼：「農夫真辛苦！」小朋友個個成泥人不怕髒；大甲區農會總幹事黃瑞祥表示，農業教育向下紮根，讓學童認識在地產業，盼為農業注入新血。
大甲區農會今日舉行四健會「芋你下田」活動，青農聯誼會長紀文雄教導學童拔芋苗並種下芋頭，傳授許多芋頭種植的農作知識，1200顆芋苗在20餘名孩子的齊心協力下大功告成。
現場只見學童聽完解說後，紛紛挽起袖子、捲起褲管及打赤腳，迫不及待一腳踏進芋田裡，有人立馬大喊：「哇，腳卡住了！」還有人芋苗對不直，種起來整排歪七扭八，引起一陣哄堂大笑；4年級生古喜圓表示，腳陷在爛泥巴田裡，真的很難拔起來，了解到農夫的辛苦，最大的收穫就是學到插芋苗方法。
黃瑞祥表示，農會長期推廣農業教育向下紮根，藉由親手種植讓學童們認識在地產業，體會父母親平時農作辛勞，從小學習相關農作知識，盼日後孩子長大後，有更多人能加入農業生產工作，為農業注入新血。
(中時)
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