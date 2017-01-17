上海銀監局罰3違規金融機構 1台資銀行在內

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綜合陸媒報導，上海銀監局昨（16）日公布3份行政處罰資訊公開表。其中，台資銀行臺灣銀行上海分行，因報表連續發生錯誤，影響上海轄內銀行業統計數據的準確性和及時性，遭罰15萬元人民幣（下同）。

遭罰的3家金融機構分別為：臺灣銀行上海分行、江蘇銀行上海分行、上海國際信託公司。

罰金最高的是江蘇銀行上海分行，因給予房地產公司違規融資，讓其用於支付土地出讓金，遭罰477.9萬元。

據中國相關規定，銀行貸款、信託資金、資本市場融資、資管計劃配資、保險資金等不得用於繳付土地競買保證金、定金及後續土地出讓價款。

(工商)