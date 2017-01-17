年金國是會議 改為22日全天在總統府舉行

我要評比

圖為去年6月國家年金改革委員會在總統府內舉行首次會議，由副總統陳建仁（右）擔任召集人。（總統府提供）

年金改革國是會議地點一改再改，總統府宣布，原訂21及22日兩天在台北國際會議中心舉辦，將改為22日全天在總統府舉行。

年金國是會議地點一再更動也使軍公教原訂集結抗爭地點一再變更，總統府宣布，為確保民眾安全，避免大型陳抗影響學測考生權益，以及對商業區的衝擊，將改成在總統府舉行。

國家年金改革國是會議原本預計21日登場，連續兩天會議地點規畫在台北國際會議中心舉辦，但近日又傳出可能更改會議地點，由原本的台北國際會議中心，改到地點偏僻的中央研究院舉行，今天則宣布改至總統府舉行。

(工商)