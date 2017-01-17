港點大師第5家落腳桃園遠百 促銷慶開幕
標榜正宗道地港式餐廳四處林立，「港點大師」近年快速走紅並布局第5家店在桃園火車站前商圈的遠東百貨桃園店，預估一年創造上千萬元業績。
「港點大師」歡慶開幕，今 (17)日至19日消費滿500元送1點，集滿6點可兌換店內任一點心。至25日每天午、晚餐前20名點餐者，即贈送飛魚卵燒賣1份；打卡上傳臉書 (FB)，再贈限量小魚乾辣椒醬1個。
遠東百貨桃園店表示，近年來食安問題頻傳，為打造健康飲食環境，長期透過層層手續、嚴格把關餐廳品牌，更為提供消費者兼具衛生與美味的好料理，「港點大師」特別在過年前進駐9樓。
「港點大師」總經理蔡明勳強調，為體貼饕客的味蕾，秉持傳統、天然、品質的理念，料理不添加味精與人工色素，也沒有華麗盤飾與過多佐醬，以米其林主廚唯一推薦的喜馬拉雅山玫瑰鹽與老字號新和春醬油來呈現食物的天然美味。
桃園遠百指出，「港點大師」除訴求天然品質好食材，也講究食物的鮮味香，近期港式料理旋風持續席捲，預估有「港點大師」可為桃園遠百帶來近千萬業績，也帶動人潮。
桃園遠百說，「港點大師」最招牌餐點流沙奶黃包，為店內人氣必吃點心， 人氣前3名還有蝦乾蘿蔔糕、煲仔飯。
(工商)
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