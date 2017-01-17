年關近 彰警破獲流動性職業連斗賭場
年關近賭風不可漲，彰化縣警局宣布破獲一流動性職業「連斗」賭場，帶回賭場主持人陳姓男子與賭客33人，並當場查扣近69萬元現金賭資、賭具與監視器等，陳男依賭博罪嫌移送法辦，其餘賭客則依違反社維法裁處。
彰化縣刑大接獲線報，指在南彰化二林、社頭與北斗等鄉鎮，有處大型職業賭場，聚賭方式十分隱密，專挑假期前夕獲連假期間的深夜時段，還派有司機專車接送賭客，至偏僻處開賭。
經過多日跟監，警方14日深夜出動30多名警力，前往社頭鄉員集路上一處鐵皮屋查緝，並將僅10多名的賭場團團包圍；在賭客仍專注沉浸在下注與莊家輸贏對賭十分破門而入，查扣現金68萬9千元，一舉將所有人逮捕帶回偵辦。
警方指出，這個流動性職業賭場，每次接送賭客30人到70人不等，每次下注金額幾百、甚至千元起跳，一夜輸贏最高可達上百萬元，有賭客欠下鉅額賭債務，因此丟了工作、與家人失和，傾家蕩產下場悽慘。
(中時)
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