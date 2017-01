美媒：談判一中或致北京杯葛美新任大使

川普企圖與中國談判「一中政策」可能導致他所提名的新任駐中大使任命案遭北京阻撓。圖為已被任命為新任駐中大使的現任愛荷華州長布朗岱(左)與美國總統當選人川普。(圖/美聯社)

面對美國新任總統川普的高度不確定性,中國正積極準備各種應對方案,美國媒體引述專家分析稱,在最棘手的「一中政策」問題上,中國可能會延遲認可美國駐中國大使的任命案,直到獲得美方在台灣問題上的保證。

美國《華爾街日報》報導說,面對在貿易和外交問題上持強硬態度的新一屆美國政府,中國正積極通過與美方官員溝通,同時要求大陸的經濟學家作相關研究,以應對川普政府的政策不確定性。

報導指出,例如月初川普任命多次批評中國貿易政策的萊蒂澤(Robert Lighthizer)為首席貿易談判代表時,中國商務部立即要求政府智庫進行有關中美貿易戰的相關研究。美國國務卿提名人提勒森(Rex Tillerson)在國會聽證時建議阻止中國進入南海建設人工島嶼時,中國駐美大使隨即聯繫美國國務院,詢問這是提勒森個人觀點還是美國政府政策。

據知情人士稱,這些都是中國著手應美國新政府的方式。川普雖然看似要在對中關係上有大動作,但具體政策細節並不明朗,其團隊發言人也不願置評,因此中國的反應也相對克制。

不過,在川普接受媒體訪問提到「一個中國」政策可以談判後,中方立刻升高對立態勢。中國外交部首先反擊稱,「一個中國」政策是1979年中美建立外交關係的基礎,是不可談判的。大陸英文媒體也發表社論警告,動搖「一個中國」政策無異玩火,如果川普就職後仍執意如此,中國將別無選擇,只能硬碰硬。

報導指出,中國外交部發言人華春瑩表示中方與美國政府以及川普團隊保持著溝通,卻未就溝通何種議題做進一步說明。但據知情人士透露,中國官員和學者已經越來越急切地與美方接觸,試圖了解川普的言論及對未來美國政策的影響。其中美國前國防官員白邦瑞(Michael Pillsbury)正是被中方諮詢的人士之一。白邦瑞一直擔任川普團隊的非正式顧問,近日曾到北京與中國主要國際關係專家進行會談,並且會見中國政府官員和軍隊官員。

白邦瑞對《華爾街日報》說,中方試圖了解川普的政策,並與其顧問們建立有效溝通渠道,但第一輪的努力顯然沒有效果。他說,中方願意就川普十分關切的貿易和經濟等問題進行磋商,但前提是川普不可在不能談判的問題上做文章。

報導引述中國的專家和外交人士稱,川普政府政策的不確定性令中國國家主席習近平頗感煩擾。但他們也指出,其中最最令中國困擾的是對台政策的言論,如果川普執意在「一中政策」上進行談判,中國有可能推遲認可美國新任駐華大使、愛荷華州州長布朗岱(Terry Branstad),直到獲得在台灣問題上的保證為止。

報導引述專家分析說,習近平的權力基礎取決於他應對國內經濟放緩以及維護中國主權與領土的能力。如果美國改變一中政策或是雙方發生貿易戰,都可能動搖其統治權威。

據知情人士稱,目前受中國商務部委託對貿易戰問題進行內部研究的經濟學家是現年62歲的中國社科院經濟研究所(Institute of Economics of the Chinese Academy of Social Sciences)所長裴長洪。目前川普已提名的全套內閣班子似乎都是主張對中國強硬者,中美貿易摩擦加劇的可能性很大,中方需為此作好準備

(中時電子報)