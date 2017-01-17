TFT招募35位偏鄉教師 開始報名
想到偏鄉學校任教嗎？Teach For Taiwan 為台灣而教（簡稱TFT）今年預計招募約35位青年，允諾2年時間，透過專業的培訓課程、教學督導、在地支持系統等，培養使命感與專業兼具的教師，投入雲林、台南、屏東、花蓮等區域，實地進入有師資需求的小學服務。
在台灣，孩子的出身決定他的選擇機會。背景弱勢之學生不只面對家中的許多挑戰，原本應擁有的均等「受教權」，也面臨龐大落差。尤其，偏遠、弱勢的學校年年面臨招募老師不利的情形，在「不公平」的教育機會中，眾多孩子只能被環境選擇，無法脫離弱勢的循環。
2013年開始，TFT招募具有使命感的青年投入有師資需求的偏鄉國小，進行2年全職教學專案計畫。TFT至今成立3年，共送出57位老師，服務超過1700名偏鄉學童。
在這些老師中，包括畢業於國立體育大學，領有中等教師證，曾任亞運國家代表選手的宋婉榕，在國小三年級遇見她的啟蒙教練，因為教練的鼓勵與陪伴，讓她看見更多自己的可能性，也因此希望能到教育現場付出更多的自己，和孩子一起成為更好的人。
紐約大學教育領導與政策倡議碩士畢業的鄭雅心，在台灣也已經考取小學教師證，身處異地反思生命的意義，清晰了自己為台灣教育努力的想望。
排灣族青年許淙閔，眼見家鄉部落的教育資源匱乏，毅然加入計畫，希望能幫助孩子建立自信、認同自我價值；原是生物化學背景，曾任中研院研究助理的李思慧，因為「教育應該不一樣」這本書的啟發，開啟了她對偏鄉教育的眼界，她決定不再等待別人來解決問題，而從自己捲起袖子開始行動。
TFT表示，今年預計召募35位青年，分兩梯次報名，第一梯次3月7日13時線上報名截止，第二梯次4月5日13時線上報名截止。採先交件先審理制，且免繳報名費。
(中時)
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