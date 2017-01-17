台灣燈會將登場 雲林社區相挺展創意
台灣燈會2月即將在雲林登場，縣內31個社區相挺，製作各社區主題花燈，雲林縣長李進勇今天訪視莿桐的麻園、樹仔腳等社區，稱讚創意十足。
台灣燈會28年來首次到燈會原鄉雲林舉行，50公頃展場是歷年之最，首創的新住民燈區展現多元文化；2大燈區及展期，分別是虎尾燈區2月11日至19日（8日至10日試營運）、北港燈區2月7日至19日。
為了迎接燈會盛事，雲林社區投入製作主題花燈，展現社區營造成果及活力，縣長李進勇造訪莿桐，與當地「千歲花燈團」一起編草繩、為花燈裱布。
對於台灣燈會首次到雲林，李進勇表示，將把雲林社區的人文、物產、生態等特色，轉化為花燈璀璨，一定讓遊客眼睛為之一亮。
麻園社區燈組「駛犁歌劇場」由在地名產蒜頭加上駛犁歌意象組成，運用傳統草編技巧打造純手工且獨具代表性的花燈組。
樹仔腳社區燈組命名「樹仔腳聽故事」，以木片打造社區大樹守護樹下聆聽故事的居民，將社區中的小確幸搬上花燈展示台。1060117
(中央社)
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