新建大樓廢棄物輸送管斷裂 壓死1工人
苗栗頭份一處新建大樓今天下午傳出工安意外，工地輸送廢棄物的通道突然斷裂，導致在下方樓層作業的32歲張姓工人當場被壓困在鷹架上，消防局出動吊車救援，送醫仍宣告不治。
今天下午2時許，位於頭份市與竹南鎮交界、鄰近竹南運動公園的一棟興建中住商大樓傳出工人受困，消防局趕往現場發現，32歲張姓男子被斷裂的垃圾管道壓困在2、3樓層的大樓外側，陸續出動起重機及吊車前往支援。
現場一起作業的謝姓女工指出，因工地輸送廢棄物的垃圾管道堵塞，她和張男搭配在2、3樓處進行清除，但疑因管道內塞滿水泥塊等重物不堪負荷，管道突然轟一聲巨響斷裂。
張男遭傾瀉而下的大量水泥塊、廢棄物及斷裂管道瞬間重壓，卡在管道與工地鷹架間動彈不得，當場失去意識；謝姓女工則是聽見巨響，連忙跳進大樓躲避，僅有左手輕微擦傷紅腫，逃過一劫，事後仍心有餘悸「真是嚇一大跳」。
救難人員一邊灑水一邊清除管道內水泥廢料減輕重量，逐步協助張男脫困，但他送醫時已無生命跡象，送醫搶救仍宣告不治；意外發生後，建築工地暫時停工，將由檢警進一步調查釐清事故原因及相關責任。1060117
(中央社)
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