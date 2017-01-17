簽字離婚 海倫清桃：自由感覺真好

藝人海倫清桃與戴發奎18年婚姻，昨天劃下休止符，兩人昨天已簽字離婚，海倫清桃透過友人回應，今天是恢復單身的第一天，心情很美麗，自由的感覺真的很好。

日前海倫清桃與戴發奎才出面證實隱瞞18年的婚姻，不過昨天又有戲劇化發展，兩人已簽字離婚，海倫清桃也證實昨天確實已順利完成離婚手續。不過戴發奎今天向媒體表示，「我沒給她一毛錢，她身上沒錢了，她最愛的保時捷也不能帶走，只給了我用不到的化妝品」，甚至認為，海倫清桃在演藝圈已混不下去。

海倫清桃透過朋友回應，「今天是海倫清桃恢復單身的第一天，心情很美麗，自由的感覺真的很好」，接下來，她會先安頓好生活，在新的一年一定會努力工作。1060117

(中央社)