高展館雙喜臨門 營運新高又獲ISO認證

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高雄展覽館營運邁入第3年，雙喜臨門，去年場館使用率達34.3%，到館196萬8405人次，營運創新高，並通過ISO 20121國際認證，成為南台灣首座符合國際會展標準的展覽中心。

高雄展覽館通過「ISO 20121─活動永續管理系統（Event Sustainability Management Systems）」組織型國際認證，中午在館內舉行授證儀式。

高雄展覽館是台灣首座臨港國際級會展中心，2014年4月開館以來，秉持「安全、舒適、便利、環保、人本」的經營理念，竭力為國內外會展主辦單位、參展商、參觀者提供最高品質的服務。館方去年完成經濟部主辦的台灣會展領航計畫「綠色會展」輔導專案，將永續精神落實場館營運管理中，與全球接軌，樹立南台灣會展產業發展新標竿。

安益集團總裁暨高雄展覽館董事長涂建國表示，這次高雄展覽館獲得高標準的ISO 20121認證，不僅讓公司同仁及合約廠商了解永續的意涵，更藉由執行過程，凝聚人員向心力，激發服務熱忱，進一步提升服務品質。

他說，將藉由經驗的傳承與分享，發揮社會影響力，擴大產業鏈上下游，讓會展活動主辦單位、參觀者、參展廠商等，積極參與共同實踐，帶動南台灣會展產業轉型升級。

他指出，將積極打造展覽館後方綠地，結合遊艇碼頭臨港親水空間成為高雄觀光亮點，甚至成為情侶海誓山盟的約會勝地，提升展覽館的知名度。1060117

(中央社)