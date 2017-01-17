中壢泰豐輪胎火警 消防人員搶救

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桃園市中壢區中華路的泰豐輪胎公司今天下午3時39分發生火警，火勢猛烈，濃煙四竄，民眾驚呼，桃園消防局人員立即趕往現場搶救。

桃園消防局人員立即趕往現場搶救，現場無危險物品，也無人員受困，燃燒面積估算中。1060117

(中央社)