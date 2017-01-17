川普風暴將至 韓媒嘆政府全無應對之策
美國準總統川普將於20日宣誓就職，其對「亞太再平衡」戰略最具衝擊力的發言，便是在競選期間威脅日韓分擔更多軍事支出，否則撤出駐守美軍。面對川普政府即將帶來的外交安保風浪，韓媒直指，青瓦台還完全沒有做好準備，代行總統權力制度的局限性表露無遺，大選在即的政治界也不太重視。
日前青瓦台國家安保室長金寬鎮與白宮國家安全事務助理弗林(Michael Flynn)會面後表示，「現在還不是就駐韓美軍防衛費問題進行對話的時候」。沒想到3天後，美國防部長提名人馬提斯（James Mattis）就在國會聽證會上稱「盟國也要承認義務」，公開宣布防衛費問題，打臉金寬鎮的說法。
再者，川普針對日本豐田汽車計畫在墨西哥新建工廠，威脅「不在美國設廠，就得支付高額關稅」，現代汽車為了把握川普講話的真實意圖而十分緊張，加重了韓國企業的混亂。《東亞日報》表示，考慮到川普政府的不確定性和北韓風險加劇，南韓政府的努力尚不足以消除對於缺乏外交領導力的擔心。
前美國駐韓大使哈伯德向《東亞日報》表示，「面對川普時代的雙重三重風浪，韓國政府、企業和社會等各個領域都要集眾人之智慧，做好緊急應對的態勢。」
有分析認為，川普就職後會加快清除歐巴馬總統的施政痕跡，估計有關朝鮮半島的政策很快就會塵埃落定。換言之，韓國並沒有多少時間。
(中時電子報)
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